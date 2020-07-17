Разбитый Chevrolet решили продать по цене нового. Фото

Новый Chevrolet Corvette 2020 умудрились разбить на территории официального дилера прямо во время технического обслуживания. Теперь машину продают за очень серьезную сумму.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: copart.com

Владелец успел проехать на своем Chevrolet Corvette C8 всего 5,5 тысяч километров. Но во время планового технического обслуживания у официального дилера суперкар уронили с подъемника. Как видно на фото, автомобиль получил серьезные повреждения.

На кузовных панелях, которые изготовлены из композитных материалов, из-за ударов образовались сквозные дыры. Сильно пострадал передний бампер и левая фара. По причине того, что суперкар Шевроле Корвет С8 свалился с определенной высоты, силовой каркас также мог получить определенные повреждения, что является наиболее неприятным обстоятельством. Известно, что с технической стороны как минимум есть проблема с радиатором кондиционера, который попросту отвалился.

После ударов на кузове Chevrolet Corvette появились дыры. Фото: copart.com

Chevrolet Corvette теперь выглядит не так хорошо. Фото: copart.com

На этом фоне кажется странным, что страховая компания, которая списала транспортное средство и выставила на продажу на специальном аукционе, просит за машину $58 000. Новый экземпляр этой модели стоит $60 000 в базовой комплектации!

Ремонт транспортного средства обойдется дороже двух тысяч долларов, даже если мы говорим об устранении только внешних проблем. Если же автомобиль получил повреждения каркаса, в дальнейшем на нем просто опасно передвигаться.

Разбитый Chevrolet Corvette оценили как новое авто. Фото: copart.com

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