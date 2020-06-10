Разбитый Chevrolet оценили в 2 раза дороже нового

На американском аукционе Copart появился необычный "биток". В продажу поступил поврежденный Chevrolet Corvette C8 2020 года, который оценили в $107 699 – это примерно вдвое превышает цену новой базовой модели из салона.

Купит ли кто-то за такие деньги автомобиль, неизвестно. Ведь целый аналог действительно стоит значительно дешевле: в базе Chevrolet Corvette C8 можно купить за 59 995 долларов, а такая комплектация (2LT), как у "битка" обойдется в 75 тысяч долларов.

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Но почему же за за машину, у которой повреждена геометрия кузова, разбита передняя часть и "стреляные" подушки безопасности, просят такие деньги? Судя по всему, ее хотят продать как своего рода эксклюзив: дело в том, что данный Корветт сошёл с конвейера в январе этого года, в то время как официально производить Corvette C8 в начале февраля. Не исключено, что конкретно этот суперкар является заводским прототипом или же демонстрационным образцом для дилеров.

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Машина находится в в Кливленде, штат Огайо, однако маловероятно, что её отремонтируют и она сможет сменить прописку (если новый владелец будет не местным) – учитывая характер повреждений, восстановление будет стоить приличных денег. Найти применение можно разве что двигателю 6.2 V8, который установлен в задней части – он не пострадал, посему мотор можно извлечь для какого-то тюнинг-проекта.

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Разбитый Chevrolet Corvette более чем за 100 000 долларов Copart

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как автомобиль попытались запустить в космос с помощью ракеты, но все закончилось грандиозным взрывом.