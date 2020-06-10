Разбитый Chevrolet оценили в 2 раза дороже нового
На американском аукционе Copart появился необычный "биток". В продажу поступил поврежденный Chevrolet Corvette C8 2020 года, который оценили в $107 699 – это примерно вдвое превышает цену новой базовой модели из салона.
Купит ли кто-то за такие деньги автомобиль, неизвестно. Ведь целый аналог действительно стоит значительно дешевле: в базе Chevrolet Corvette C8 можно купить за 59 995 долларов, а такая комплектация (2LT), как у "битка" обойдется в 75 тысяч долларов.
Но почему же за за машину, у которой повреждена геометрия кузова, разбита передняя часть и "стреляные" подушки безопасности, просят такие деньги? Судя по всему, ее хотят продать как своего рода эксклюзив: дело в том, что данный Корветт сошёл с конвейера в январе этого года, в то время как официально производить Corvette C8 в начале февраля. Не исключено, что конкретно этот суперкар является заводским прототипом или же демонстрационным образцом для дилеров.
Машина находится в в Кливленде, штат Огайо, однако маловероятно, что её отремонтируют и она сможет сменить прописку (если новый владелец будет не местным) – учитывая характер повреждений, восстановление будет стоить приличных денег. Найти применение можно разве что двигателю 6.2 V8, который установлен в задней части – он не пострадал, посему мотор можно извлечь для какого-то тюнинг-проекта.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как автомобиль попытались запустить в космос с помощью ракеты, но все закончилось грандиозным взрывом.