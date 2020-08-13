Разбитые в беларуских протестах авто согласны ремонтировать бесплатно

Некоторые жители Беларуси остались с разбитыми автомобилями во время протестов. Как известно, даже силовики нападали на машины, нанося повреждения. Теперь авто готовы ремонтировать бесплатно.

Население старается с пониманием и сочувствием относиться к потерям, поэтому многие оказывают друг другу помощь, передает Onliner. Так, представители СТО, отдельные мастера и владельцы авторазборок уже предложили бесплатный ремонт транспортных средств.

В сети появляются соответствующие сообщения: "Я с другом могу оказать помощь по восстановлению авто, пострадавших по время акций! С вас материал – с нас работа". "Нужно как-то помогать, сейчас у людей почти нет денег, а на побитых машинах особо не поездишь". "Владельцам автомобилей, поврежденных во время акций, мы бесплатно отдадим необходимые запчасти, которые есть у нас в наличии".

Интересно, что мастера только просят предоставить запчасти (авторазборки готовы просто отдавать их), но работу предлагают выполнить бесплатно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых автомобилях за 100-200 евро в рабочем состоянии, которые можно найти в Германии.