Разбитая десятка: насколько безопасны самые дорогие авто в мире

Популярный YouTube-блогер India Sonic задался вопросом, насколько безопасны спортивные автомобили. Чтобы выяснить это, он собрал воедино краш-тесты 10 знаковых спорткаров, и опубликовал их в одном видео со своим комментарием.

Как видно, в его подборку вошли видео краш-тестов автомобилей вроде Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Tesla Model S и Mercedes-Benz SLS AMG. Кроме того, нашлось место и более эксклюзивным спорткарам –Pagani, Lamborghini и Koenigsegg.

Благодаря замедленной съемке можно точно увидеть, как работает система защиты каждого из автомобилей во время деформации кузова. Сам же India Sonic в комментарии заметил, что наслаждался єтим зрелищем с удовольствием.

Стоит отметить, что ни один из спорткаров, представленных в этом ролике, не получил оценку ниже 3 из 5 возможных.

Заметим, что само видео India Sonic выпустил еще осенью 2019 года, однако его актуальность за это время не пострадала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали самые опасные автомобили.