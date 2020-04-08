Разбил авто за 20 млн. грн и пытался скрыться: в сети показали видео

Гиперкар Gemballa Mirage GT (глубоко модифицированный Porsche Carrera GT) стоимостью 700 тыс. евро (около 20 млн. грн) разбили в Нью-Йорке. При этом автомобиль попал в массовое ДТП.

Автомобиль числится в угоне, а его водитель (предполагаемый угонщик) пытался скрыться с места ДТП. Мы видим два поврежденных минивэна, один из которых еще и въехал в пикап. Таким образом, удар Gemballa на себе ощутили как минимум три автомобиля.

Автомобиль устроил масштабное ДТП Instagram pogforever

Повреждения гиперкара выглядят серьезно. Porshe Carrera GT имеет среднемоторную компоновку. Поэтому двигатель, скорее всего, не пострадал. Но передняя часть автомобиля практически отсутствует. Также заметны повреждения подвески.

Кроме того, автомобиль "поучаствовал" в ДТП еще и кормой, о чем свидетельствуют повреждения бампера и задних колес. Можно предположить, что под удар угонщика попало больше трех автомобилей.

Автомобиль устроил масштабное ДТП Instagram pogforever

Несмотря на откровенно скверное состояние машины, водитель решил рискнуть (предполагаем, в который раз за день) и скрыться с места происшествия. Удивительно, что автомобиль все еще был в состоянии передвигаться. В любом случае, на следующем перекрестке полиция остановила нарушителя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новейший суперкар Chevrolet Corvette C8 разбили на следующий день после покупки.

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