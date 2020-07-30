Растаможил: в Украине увидели новый BMW почти за 200 тыс. евро

Недавно в Украине увидели новейший кроссовер BMW X5 M 2020 модельного года – спортивную модель с мощным двигателем. Владельцу машина обошлась приблизительно в 200 тыс. евро.

По информации Top Gir, именно этот экземпляр теперь попал на фото, но уже с украинскими номерами, хотя в прошлый раз автомобиль был на зарубежной регистрации. Внедорожник в том же синем цвете, в топовом исполнении Competition и на тех же колесных дисках.

В Европе новый кроссовер БМВ стоит от 141 000 евро. С учетом растаможки, по данным OBOZREVATEL, итоговая сумма составила более 186 000 евро.

Владелец растаможил новый БМВ Х5. Фото: instagram.com/drive.luxury

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 л с двумя турбинами, который выдает 625 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с, а максимальная скорость равна 290 км/ч.

Напомним, что ранее в Украине обнаружили мощную модель Audi с большим багажником за 3 000 000 гривен.