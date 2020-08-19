Раскрыты секреты самого крутого электрического кроссовера BMW

Еще в сентябре 2018 года BMW представила концептуальный кроссовер iNEXT. Серийная версия этого автомобиля должна поступить в продажу в 2021 году, и недавно появились кое-какие интересные подробности о предстоящей новинке.

Как узнало издание BMW Blog, товарная машина получит имя BMW iX. Кроссовер будет производиться с июля 2021 года на заводе в Дингольфинге в Германии (премьера может состояться до конца этого года).

BMW iNext. Фото: BMW

Одновременно с этим BMW продолжает свою тизерную кампанию – на днях она опубликовала несколько новых изображений замаскированной тестовой модели. И одно из этих изображений раскрыло интересную деталь нового электромобиля: как видно, у него появится многоугольное рулевое колесо, на котором водитель легко сможет менять режимы вождения.

BMW iNext. Фото: BMW

Ожидается, что новый электрический кроссовер BMW получит полный привод и батареи емкостью до 120 кВтч (запас хода составит до 600 км). Силовые установки будут представлены тремя уровнями мощности – 312, 530 и 619 л.с.

BMW iNext. Фото: BMW

Также iX оснастят большим изогнутым экраном, обращенным к водителю. Ожидается, что этот дисплей возьмет на себя роль приборной панели и тачскрина мультимедиа. Наконец, опционно для авто предложат пневмоподвеску, доводчики дверей и премиальную аудиосистему от Bowers&Wilkins.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW готовит модель, которую от нее никто не ожидал.

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