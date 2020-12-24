Раскрыты характеристики электрокара Hyundai, который бросит вызов Volkswagen

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Раскрыты характеристики электрокара Hyundai, который бросит вызов Volkswagen

Австрийский офис компании Hyundai по ошибке опубликовал характеристики нового электромобиля Ioniq 5, который бросит вызов недавно запущенному в производство Volkswagen ID.3. Позднее информацию удалили, однако в СМИ успели ее сохранить.

Об этом сообщает издание TheKoreanCarBlog. Отмечается, что новый электрокар Ioniq 5 будет крупнее вышеупомянутого конкурента Volkswagen. Его длина составит 4650 мм (на 388 мм, чем у ID.3), а колесная база – 3000 мм (+235 мм по отношению к ID.3).

Ioniq 5 будет вдохновлен концептом Hyundai 45

Как и в случае с конкурентами, для Ioniq 5 предложат несколько версий, топовая модификация будет оснащаться двумя электродвигателями и полным приводом. Такая силовая установка будет выдавать 313 л.с. и сможет разгонять машину до 100 км/ч за 5,2 секунды. Емкость аккумулятора неизвестна, но сообщается, что запас хода составит 480 км по циклу WLTP. Батарею можно будет зарядить от 20 до 80 процентов он за 15 минут – благодаря постоянному току в 350 кВт.

Тестовый прототип Ioniq 5 во время дорожных испытаний. Ноябрь 2020 года

Мировой дебют нового Ioniq 5 состоится в первые месяцы следующего года, после чего модель выведут на европейский рынок. Начиная с 16 февраля новинка будет доступна для предварительного заказа в некоторых странах ЕС с первоначальным взносом в размере 1000 евро. Такое предложение действительно для стартовой версии First Edition, тираж которой составит всего 150 электромобилей в Европе.

Отметим, что в плане дизайна Ioniq 5 будет близок к концепту Hyndai 45 – его можно в деталях рассмотреть на фото выше.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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