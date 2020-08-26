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Раскрыт один из секретов манипулирования сознанием покупателей авто

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Раскрыт один из секретов манипулирования сознанием покупателей авто

Автопроизводители уделяют огромную роль "хлопку" двери.

Автопроизводители уделят "хлопку" двери автомобиля гораздо больше внимания, чем можно было бы подумать. Более того, это один из способов манипулирования покупателем, который в среде инженеров даже получил официальное наименование – дизайн звука при закрытии двери. Его задача – убедить клиента в прочности и надежности машины.

О такой малоизвестной области автомобильной индустрии рассказал журнал Mel Magazine.

В своей статье издание отмечает, что задача "хлопка" двери – заверить покупателя, что он ощущает "вес" и "качество". Он служит серьезным стимулом покупки автомобиля и, соответственно, в разы увеличивает шансы продажи машины.

"Одно из первых, что замечает покупатель на автомобиле в автосалоне, – это звук закрывающейся двери. Этот звук подсознательно говорит о качестве автомобиля", – говорит Джонатан Бергер, профессор музыки Стэнфордского университета.

Над получением требуемого звука работают специальные инженерные бригады, которые есть у каждого производителя автомобилей. Более того, не обходится даже без привлечения психоакустиков. При разработке они используют специальные резиновые накладки и поролоны, а также работают над специальной настройкой самого замка (читай, механизма закрытия двери). Кроме того, в полость двери встраиваются специальные глушители, которые также влияют на качество акустической атмосферы.

Итого, главная задача в этом деле – создать максимально глубокий звук с коротким эхом после закрытия двери.

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