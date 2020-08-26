Раскрыт один из секретов манипулирования сознанием покупателей авто

Автопроизводители уделят "хлопку" двери автомобиля гораздо больше внимания, чем можно было бы подумать. Более того, это один из способов манипулирования покупателем, который в среде инженеров даже получил официальное наименование – дизайн звука при закрытии двери. Его задача – убедить клиента в прочности и надежности машины.

О такой малоизвестной области автомобильной индустрии рассказал журнал Mel Magazine.

В своей статье издание отмечает, что задача "хлопка" двери – заверить покупателя, что он ощущает "вес" и "качество". Он служит серьезным стимулом покупки автомобиля и, соответственно, в разы увеличивает шансы продажи машины.

"Одно из первых, что замечает покупатель на автомобиле в автосалоне, – это звук закрывающейся двери. Этот звук подсознательно говорит о качестве автомобиля", – говорит Джонатан Бергер, профессор музыки Стэнфордского университета.

Над получением требуемого звука работают специальные инженерные бригады, которые есть у каждого производителя автомобилей. Более того, не обходится даже без привлечения психоакустиков. При разработке они используют специальные резиновые накладки и поролоны, а также работают над специальной настройкой самого замка (читай, механизма закрытия двери). Кроме того, в полость двери встраиваются специальные глушители, которые также влияют на качество акустической атмосферы.

Итого, главная задача в этом деле – создать максимально глубокий звук с коротким эхом после закрытия двери.

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