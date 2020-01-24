Расход 5 л и полный привод: Honda везет в Украину новый кроссовер

Официальный дистрибьютор Honda в Украине представит в апреле гибридные версии кроссовера CR-V.

Как стало известно OBOZREVATEL, официальный дистрибьютор Honda в Украине, компания "Прайд Мотор", планирует начать продажи первого гибридного кроссовера бренда уже в апреле нынешнего года.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Появление CR-V Hybrid – знаковое событие в истории компании Honda. Это первый гибридный кроссовер бренда с передовым силовым агрегатом intelligent Multi Mode Drive (i-MMD), который теперь будет доступен не только европейским, но и украинским покупателям.

Honda CR-V Hybrid honda.com

В отличии от традиционных гибридов, CR-V Hybrid получил инновационную систему i-MMD. Она состоит из литий-ионной батареи, расположенной под полом багажника, тягового электромотора мощностью 184 л.с., генератора, который вырабатывает электроэнергию для его питания и бензинового двигателя. Под капотом установлен 145-сильный мотор 2.0 i-VTEC, который работает по экономичному циклу Аткинсона.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Суть работы гибридной системы i-MMD заключается в том, что бензиновый 2-литровый мотор используется большую часть времени для привода генератора, а к ведущим колесам подключается только на высоких скоростях. Система не требует от водителя никаких усилий, а переключение между тремя режимами ее работы осуществляется в автоматическом режиме и совершенно незаметно.

Honda CR-V Hybrid honda.com

В режиме Electric drive автомобиль использует для движения исключительно электромотор, питаемый от литий-ионной батареи. При увеличении нагрузки система переходит в режим Hybrid drive. В этом случае автомобиль по-прежнему приводится в движение электромотором, но питание для него обеспечивает генератор, вращаемый ДВС. И лишь в режиме Engine drive для движения кроссовера используется ДВС, который подключается к колесам посредством муфты.

Схема работы системы i-MMD

Зачем это сделано? Чтобы максимально повысить эффективность работы ДВС и снизить расход топлива. Дело в том, что при вращении генератора ДВС работает с постоянной нагрузкой практически в оптимальном режиме. И, как показали дорожные тесты, реальный показатель расхода топлива практически не отличается от заявленного производителем.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Благодаря системе i-MMD новый CR-V стал наиболее "продвинутым" гибридом в своем классе с точки зрения топливной экономичности и энергоэффективности. В зависимости от версии средний расход кроссовера составляет 5,3-5,5 л на 100 км пробега.

Honda CR-V Hybrid honda.com

С новым CR-V Hybrid компания Honda задает новые стандарты в сегменте компактных кроссоверов. В Украине новинка будет доступна в комплектации Executive, но у покупателей будет возможность выбирать между передне- или полноприводной версиями. Стоимость CR-V Hybrid ориентировочно составит $41990 за моноприводную и $44490 – за версию 4WD.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Honda расширяет семейство кроссоверов.

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