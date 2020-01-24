Главная Новости
24 января • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Расход 5 л и полный привод: Honda везет в Украину новый кроссовер

309
Читать материал на украинском

Официальный дистрибьютор Honda в Украине представит в апреле гибридные версии кроссовера CR-V.

Как стало известно OBOZREVATEL, официальный дистрибьютор Honda в Украине, компания "Прайд Мотор", планирует начать продажи первого гибридного кроссовера бренда уже в апреле нынешнего года.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

Появление CR-V Hybrid – знаковое событие в истории компании Honda. Это первый гибридный кроссовер бренда с передовым силовым агрегатом intelligent Multi Mode Drive (i-MMD), который теперь будет доступен не только европейским, но и украинским покупателям.

Новости
Honda показала соперника Renault Logan: фото и подробности
Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

В отличии от традиционных гибридов, CR-V Hybrid получил инновационную систему i-MMD. Она состоит из литий-ионной батареи, расположенной под полом багажника, тягового электромотора мощностью 184 л.с., генератора, который вырабатывает электроэнергию для его питания и бензинового двигателя. Под капотом установлен 145-сильный мотор 2.0 i-VTEC, который работает по экономичному циклу Аткинсона.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

Суть работы гибридной системы i-MMD заключается в том, что бензиновый 2-литровый мотор используется большую часть времени для привода генератора, а к ведущим колесам подключается только на высоких скоростях. Система не требует от водителя никаких усилий, а переключение между тремя режимами ее работы осуществляется в автоматическом режиме и совершенно незаметно.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

В режиме Electric drive автомобиль использует для движения исключительно электромотор, питаемый от литий-ионной батареи. При увеличении нагрузки система переходит в режим Hybrid drive. В этом случае автомобиль по-прежнему приводится в движение электромотором, но питание для него обеспечивает генератор, вращаемый ДВС. И лишь в режиме Engine drive для движения кроссовера используется ДВС, который подключается к колесам посредством муфты.

Схема работы системы i-MMD

Схема работы системы i-MMD

Зачем это сделано? Чтобы максимально повысить эффективность работы ДВС и снизить расход топлива. Дело в том, что при вращении генератора ДВС работает с постоянной нагрузкой практически в оптимальном режиме. И, как показали дорожные тесты, реальный показатель расхода топлива практически не отличается от заявленного производителем.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

Благодаря системе i-MMD новый CR-V стал наиболее "продвинутым" гибридом в своем классе с точки зрения топливной экономичности и энергоэффективности. В зависимости от версии средний расход кроссовера составляет 5,3-5,5 л на 100 км пробега.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

honda.com

С новым CR-V Hybrid компания Honda задает новые стандарты в сегменте компактных кроссоверов. В Украине новинка будет доступна в комплектации Executive, но у покупателей будет возможность выбирать между передне- или полноприводной версиями. Стоимость CR-V Hybrid ориентировочно составит $41990 за моноприводную и $44490 – за версию 4WD.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Honda расширяет семейство кроссоверов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
кроссовер гибрид новости авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги