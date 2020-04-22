20 раритетных авто ржавеют на одной из стоянок в Украине

Зачастую брошенные эксклюзивные авто находят в западных странах, но бывают и исключения. Иногда такие машины обнаруживают даже в Украине.

Пользователь соцсети Facebook под нимком Peter Klinch опубликовал фотографии одной из неприметных стоянок, которая находится в городе Хмельницкий. На ней находится приличное количество раритетных автомобилей, за которыми давно не следили. На последний факт указывает их состояние.

Стоянка с брошенными раритетами в Хмельницком Peter Klinch, Facebook

На этой стоянке пребывает около 20 машин, большая часть из которых – советские автомобили 1950-1970-х годов. Среди прочего, это недешевый ГАЗ-12 ЗИМ, редкая СМЗ С-3Д, которую в народе прозвали "инвалидкой", несколько экземпляров ГАЗ-21 Волга, ГАЗ М-20 Победа, а также ряд моделей Москвич.

Стоянка с брошенными раритетами в Хмельницком Peter Klinch, Facebook

Впрочем, есть и очень редкие, экзотические модели – FSO Warszawa (польские аналог советской Победа), Trabant P601 и Wartburg 1300 (знаменитые авто производства ГДР).

Стоянка с брошенными раритетами в Хмельницком Peter Klinch, Facebook

Скорее всего, у автомобилей есть владелец, но по существу они являются заброшенными – видно, что о машинах давно забыли. Раритеты пребывают в далеко не лучшем состоянии, некоторые из них уже сильно поржавели.

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