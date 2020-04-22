20 раритетных авто ржавеют на одной из стоянок в Украине
Зачастую брошенные эксклюзивные авто находят в западных странах, но бывают и исключения. Иногда такие машины обнаруживают даже в Украине.
Пользователь соцсети Facebook под нимком Peter Klinch опубликовал фотографии одной из неприметных стоянок, которая находится в городе Хмельницкий. На ней находится приличное количество раритетных автомобилей, за которыми давно не следили. На последний факт указывает их состояние.
На этой стоянке пребывает около 20 машин, большая часть из которых – советские автомобили 1950-1970-х годов. Среди прочего, это недешевый ГАЗ-12 ЗИМ, редкая СМЗ С-3Д, которую в народе прозвали "инвалидкой", несколько экземпляров ГАЗ-21 Волга, ГАЗ М-20 Победа, а также ряд моделей Москвич.
Впрочем, есть и очень редкие, экзотические модели – FSO Warszawa (польские аналог советской Победа), Trabant P601 и Wartburg 1300 (знаменитые авто производства ГДР).
Скорее всего, у автомобилей есть владелец, но по существу они являются заброшенными – видно, что о машинах давно забыли. Раритеты пребывают в далеко не лучшем состоянии, некоторые из них уже сильно поржавели.
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