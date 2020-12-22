Рамный внедорожник Wey Tank 300 отправился к покупателям

В Китае начались продажи рамного внедорожника Wey Tank 300.

Об этом сообщает портал Autohome. Компания Great Wall начала продажи нового внедорожника под своим премиальным суббрендом Wey. По своему дизайн автомобиль напоминает сразу несколько известных моделей – Ford Bronco, Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-Class.

Компания Great Wall начала продажи нового внедорожника под своим премиальным суббрендом Wey autohome.com.cn

Презентация Wey Tank 300 состоялась минувшим летом на автомобильной выставке в Чэнду. Автомобиль получил 5-дверный цельнометаллический кузов с короткими свесами и широкими пластиковые арками колес. В крупную прямоугольную решетку радиатора имплантировали круглые фары со светодиодами.

В крупную прямоугольную решетку радиатора имплантировали круглые фары со светодиодами autohome.com.cn

По своим размерам (4760х1930х1927 мм) Tank 300 немного длиннее G-Class (4725 мм), но уступает, как новому Ford Bronco (4811 мм), так и Jeep Wrangler (4785 мм).

На бездорожье новинке помогут полный привод и большой дорожный просвет autohome.com.cn

Вдохновение при создании интерьера дизайнеры Wey черпали в образе G-Class. В салоне можно обнаружить объединенные под общим стеклом два 12,3-дюймовых дисплея, круглые дефлекторы вентиляции в виде турбин, а также классический атрибут немецкого вездехода – массивный поручень перед передним пассажиром.

Вдохновение при создании интерьера дизайнеры Wey черпали в образе G-Class autohome.com.cn

Как и подобает настоящему внедорожнику, автомобиль имеет мощную раму лестничного типа. Спереди установлена независимая подвеска, а сзади – неразрезной мост с пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. На бездорожье новинке помогут полный привод с понижающей передачей, блокируемой муфтой передних колес, блокировки обоих дифференциалов и большой дорожный просвет (224 мм).

Wey Tank 300 имеет мощную раму лестничного типа autohome.com.cn

Покупателям Wey Tank 300 предлагается с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 227 л.с. и крутящим моментом 387 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия немецкой компании ZF.

Покупателям Wey Tank 300 предлагается с 2,0-литровым турбированным мотором autohome.com.cn

Стоимость новинки в Китае стартует с отметки 175800 юаней (21980 евро). В планах компании Great Wall начать поставки новинки на экспорт уже в будущем году.

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