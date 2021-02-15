Ram Trucks представила экономичный внедорожник

Компания Ram Trucks представила новый экономичный внедорожник Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel. Расход топлива новинки составляет 7,1 л/100 км на трассе и 10,7 л – в городе.

Под его капотом находится 3-литровый V6 EcoDiesel, который теперь имеет 260 л.с. и 651 Нм. Ram утверждает, что у его линейки 1500 теперь лучшие в классе дизельные пикапы 4х2. Двигатель EcoDiesel V6 также доступен во внедорожнике 1500 Ram и Ram Rebel. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Задняя часть внедорожника CarBuzz

Ram 1500 Tradesman HFE оснащен 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и может буксировать прицеп массой до 5,7 тонн. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.

Модель доступна в черном и светло-голубом цветах. Она также имеет черную решетку радиатора, боковые ступеньки и тканевую обивку салона.

Стоимость внедорожника начинается с 42 240 долларов. Продажи должны начаться весной 2021 года.

Салон нового Ram 1500 Tradesman HFE CarBuzz

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Land Rover Classic выпустит лимитированную серию внедорожников Defender Works V8 Trophy. Эти автомобили разработаны на основе модернизированной спецификации Defender Works V8 2012-2016 годов и дополнительно усовершенствованы для сложных условий бездорожья.