Ram Trucks представила экономичный внедорожник

Компания Ram Trucks представила новый экономичный внедорожник Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel. При заправке 4,55 л он сможет проехать 53 км на автобане и 37 км в городе.

Под его капотом лежит 3-литровый V6 EcoDiesel, который теперь имеет 260 лошадиных сил и 480 Hm. Ram утверждает, что у его линейки 1500 теперь лучшие в своем классе бензиновые 4х4. Двигатель EcoDiesel V6 также доступен во внедорожнике 1500 Ram и Ram Rebel. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Ram 1500 Tradesman HFE оснащен полуметровыми алюминиевыми колесами и может перевозить груз весом 5700 килограмм. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.

Модель доступна в черном и светло-голубом цветах. Она также имеет черную решетку радиатора, боковые ступеньки и тканевую обивку салона.

Стоимость внедорожника начинается с 42 240 долларов. Продажи должны начаться весной 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Land Rover Classic выпустит лимитированную серию внедорожников Defender Works V8 Trophy. Эти автомобили разработаны на основе модернизированной спецификации Defender Works V8 2012-2016 годов и дополнительно усовершенствованы для сложных условий бездорожья.