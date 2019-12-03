Главная Новости
5 декабря • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется

120т
Читать материал на украинском

Во вторник, 3 декабря, в Верховной Раде приняли законопроект, которым урегулировали перемещение лиц, которые движутся в колесных креслах (колясках).

За проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных" 0963 от 29.08.2019 проголосовало 350 нардепов.

"Целью законопроекта является законодательно защитить право лиц с инвалидностью, движущихся в креслах колесных, а также других представителей маломобильных групп населения на безопасное движение", – сказано в пояснительной записке.

Новости
В Украине начали менять водительские права: кого коснется

Согласно новому закону лица, которые двигаются в креслах колесных, имеют право:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. При этом они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

  • ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. Но они должны передвигаться в направлении движения машин по правой крайней полосе. Им разрешается поворот налево и разворот на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся велосипедистов.

Голосование в Раде

Голосование в Раде

Скриншот

Также лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

  • использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

  • не перевозить грузы, мешающие управлению;

  • не буксировать прицепы;

  • не перевозить пассажиров.

В законе отмечается, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дороги в Украине

Дороги в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект правила правила движения
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
22
21
Смешно
34
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кибец Александр
Кибец Александр
С начало эти дорожки и тратуары сделают, а уж потом законы принимают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
Для колясочницы Йули закон пишут . Значит опять посадят
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги