Работник СТО продал чужое авто, которое ему привезли на ремонт

Курьезный случай произошел в Хорватии. Автомеханик получил во временное распоряжение автомобиль для ремонта, но вместо выполнения своих непосредственных обязанностей продал "железную лошадку" клиента.

Как передает Poslovni.hr, к 39-летнему механику обратился владелец старенькой Opel Corsa, которая нуждалась в ремонте. Мастер осмотрел автомобиль и согласился взяться за работу, оценив ее в 1115 евро.

Однако, получив деньги на покупку запчастей и ремонт, 39-летний мужчина продал автомобиль за 1460 евро. Для осуществления противоправных действий он подделал документы, включая договор о купли-продажи машины. Совокупный материальный ущерб составил 3365 евро.

Позднее полиция задержала нечистого на руку автомеханика. После завершения расследования правоохранители отправили дело в прокуратуру Загреба и теперь делом займется суд. Мужчине грозит уголовное наказание.

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