МоваЯзык

Топ-темы:

Работник СТО продал чужое авто, которое ему привезли на ремонт

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,0 т.
Работник СТО продал чужое авто, которое ему привезли на ремонт

Механик продал Опель, который ему привезли на ремонт.. Фото: Drom

Курьезный случай произошел в Хорватии. Автомеханик получил во временное распоряжение автомобиль для ремонта, но вместо выполнения своих непосредственных обязанностей продал "железную лошадку" клиента.

Как передает Poslovni.hr, к 39-летнему механику обратился владелец старенькой Opel Corsa, которая нуждалась в ремонте. Мастер осмотрел автомобиль и согласился взяться за работу, оценив ее в 1115 евро.

Однако, получив деньги на покупку запчастей и ремонт, 39-летний мужчина продал автомобиль за 1460 евро. Для осуществления противоправных действий он подделал документы, включая договор о купли-продажи машины. Совокупный материальный ущерб составил 3365 евро.

Позднее полиция задержала нечистого на руку автомеханика. После завершения расследования правоохранители отправили дело в прокуратуру Загреба и теперь делом займется суд. Мужчине грозит уголовное наказание.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине работник СТО угнал Porsche, не прибегая ко взлому самого авто.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Новости автомирафотографиикурьезавто
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости