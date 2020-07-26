Пятое колесо в автомобиле существенно упрощает процесс парковки

Еще в 1930-х годах один изобретатель из США придумал, как решить проблему с узкой парковкой. Для этого он предложил оснащать автомобили... пятым колесом.

Изобретение так и не завоевало популярность, основная причина тому – дополнительный "каток" с шиной занимал много места в багажнике. Но идея была гениальной – использовать пятое колесо при параллельной парковке в узком месте. Всякий раз, когда водителю приходилось парковаться в ограниченном пространстве, он мог опустить пятое колесо из "закромов" автомобиля и повернуть заднюю часть автомобиля в нужное положение, затем снова поднять колесо и продвинуть машину вперед.

И вот спустя несколько десятилетий авторы YouTube-проекта Garage 54 решили воссоздать этот проект. На экспериментальной основе. Для этого они взяли старый хетчбэк FIAT (который до этого они переделали в шестиколесное авто, но перед новым проектом сняли дополнительную ось) и установили на него соответствующий механизм.

Удивительно, но результат работы получился лучше, чем они ожидали. Как можно увидеть в видео, механики построили ось для дополнительного колеса и подвижной механизм, который поднимает машину нажатием кнопки. Расположили новый довесок в задней части автомобиля. Колесо приводится в движение стартером и передвигается довольно быстро. Движение вверх и вниз осуществляется помощью ударного пневматического пистолета,а влево и вправо – при помощи подрулевых рычагов.

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Сама по себе работа этой системы выглядит очень грубой и не очень приятной глазу, но важно другое – функционирует она эффективно и сложенно. Как видно, Фиат с пятым колесом может легко парковаться в узком пространстве и даже совершать полный поворот на месте.

Скриншот видео

Скриншот видео

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