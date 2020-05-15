Пять самых ненадежных двигателей последних лет

Автомобильные двигатели, равно как и другие технологии и системы, постоянно обновляются и совершенствуются. И за последние годы они существенно шагнули вперед.

Да, современные моторы стали экономичнее и мощнее. Но есть одна беда – вместе с тем упала их надежность. Некоторые из них могут выйти из строя уже через пару лет. А такое понятие, как двигатель-миллионник, и вовсе стало редкостью.

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Но какие же какие моторы последних лет являются самыми ненадежными? Американский журнал Car and Driver как раз собрал пять таких. Объединяет эти силовые установки как минимум один факт – они могут потребовать ремонта уже на 100 000 км пробега, а то и раньше.

BMW N63B44

caranddriver.com

На "баварцах" с таким двигателем ездить лучше как можно аккуратнее. Эта 4,4-литровая V-образная "восьмерка" обладает хорошими выходными характеристиками, однако чувствительна к перегреву и расходует повышенное количество масла. Иногда выходила из строя уже на 40 000 км.

Volkswagen 1.4 TSI

caranddriver.com

У VW был целый пул 1.4 TSI, но в данный антирейтинг попал именно турбированный двигатель, который выпускался в 2005-2015 годах. Им оснащалось довольно большое количество моделей VAG: Volkswagen Golf, Passat и Tiguan, Skoda Octavia и Superb, а также Seat Leon и Audi A3. Его основной недостаток – потребность в замене ремня ГРМ уже на 50-100 000 км и чувствительность к качеству топлива.

Mercedes-Benz М271 Е18 ML/AL

caranddriver.com

У компрессорного 1.8 от Mercedes, что выпускался в 2002-2015 годах, была та же проблема, которой обладал вышеупомянутый агрегат Фольскваген – цепь нередко растягивалась до 100 000 км. Хотя справедливости ради стоит заметить, что со временем "баг" устранили.

Ford EcoBoost

caranddriver.com

Экологичные двигатели Ford EcoBoost, появившиеся в 2009 году, на первых порах имели непродлжительный ресурс и плохо ремонтировались. Позже американцы улучшили их качество – сейчас эти моторы проезжают без проблем и 300 000 км.

PSA EP6 (Prince)

caranddriver.com

Бензиновые "четверки" 1.4 и 1.6 Peugeot-Citroen разработал совместно с BMW, ими оснащались различные модели Peugeot, Citroen и Mini. К сожалению, несмотря на кооперацию эти моторы не вышли идеальными – их ахиллесовой пятой стал недолговечный ГРМ и повышенный расход масла.

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