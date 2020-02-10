5 крутых подержанных авто: на что советуют обратить внимание немцы

Найти хороший подержанный автомобиль – дело непростое. А если это должен быть еще и автомобиль мечты, то ситуация усложняется еще больше.

Чтобы помочь потребителям с выбором, в немецком издании autobild.de составили список из 5 крутых старых машин. Рейтинг основывается на результатах проверок транспортных средств немецкой организацией по техническому надзору TUV. О том, как TUV составляет рейтинги надёжности авто, OBOZREVATEL подробно рассказывал в этой статье.

autobild.de

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Mercedes SLK: родстер долговременного качества

Mercedes SLK autobild.de

Динамичный автомобиль, обладающий прекрасным стилем и комфортом. Кроме того, как отмечают эксперты, у родстера Mercedes SLK отличная антикоррозийная обработка, прекрасное шасси, электроника, система выпуска отработавших газов. Нарекания вызывает разве что тормозная система, хотя в целом в нём изредка что-то ломается.

Audi A3: радует солидностью

Audi A3 autobild.de

Audi A3 несёт в себе технологии VW Golf 7, но при этом более роскошный и, соответственно, дорогой. Все компоненты у этого авто тщательно отобраны и точно подогнаны, а в вопросе легкости и четкости управления A3 не имеет равных в своём классе. Есть большой выбор двигателей – бензин, дизель, гибрид и даже газ.

Honda CR-V: комфортный кроссовер с сильным дизелем и большим количеством места

Honda CR-V autobild.de

Ходовая часть этого кроссовера в буквальном смысле слова не стареет. CR-V доступен с несколькими моторами, но 1,6-литровый дизель на 260 л.с. заслуживает отдельного внимания – этот агрегат отличается прекрасной плавностью хода. Салон огромен, но с годами начинает поскрипывать. Также могут возникнуть проблемы с датчиками парковки (иногда они перестают работать), но в целом CR-V – отличный автомобиль.

Porsche 911 (991): хорош во всём

Porsche 911 autobild.de

Превосходное качество сборки, отменный баланс между производительностью, комфортом и удовольствием от вождения, а также повседневной жизнью и спортом – это все про Porsche 911. Один из любимых и почитаемых автомобилей в среде экспертов TUV. Да, у него сильно изнашиваются тормоза, шины и сцепление, но ведь это Porsche!

VW Golf Plus: гораздо больше, чем обычная машина

VW Golf Plus autobild.de

Старый-добрый Golf, но, в отличие от обычной версии, предлагает больше места в салоне. В Golf Plus можно загрузить много багажа, а пассажиры будут ощущать комфорт на протяжении длительных поездок. Словом, отличный туристический автомобиль. С двигателями никаких проблем, однако к 2.0 TDI следует относиться с осторожностью - у него повышенный риск треска головки блока цилиндров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал список лучших подержанных авто стоимостью до 5000 евро.

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