Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии за 50 евро.

Некоторые автомобили в Германии продают за символические деньги. При желании можно даже отыскать машину стоимостью в 50 евро.

Сайт FirstGear изучил свежие объявления на немецкой "вторичке" и составил список как раз таких автомобилей. Интересно, что в подборке оказались не только трехдверные хетчбэки, которые в Германии чаще всего отдают за "копейки", но и более крупные автомобили (компактный хетч и даже полноценный универсал).

Первый автомобиль – Volvo V70 2005 года с пробегом 200 000 км. Машина не на ходу, однако выглядит достаточной "живой". За 50 евро – это настоящий подарок судьбы.

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Еще одна машина – Volkswagen Golf 1995 года, на одометре – 220 000 км. У него отсутствует двигатель и частично разукомплектован салон, зато цена – всё те же 50 евро.

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

А вот в случае с Ford Fiesta 2000 года выпуска "обратная сторону медали". У автомобиля "уставший" кузов (коррозия, вмятины), зато он едет. За эту машину так же хотят полсотни евро.

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Еще один Ford 2000 г.в., только на этот раз модель Ка. В объявлении указывается, что автомобиль в нормальном состоянии и пребывает на ходу.

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Наконец, старая Opel Astra. Она выглядит неплохо, но сломана (характер поломки не называется). Автомобиль немного выходит за рамки бюджета (60 евро), но можно поторговаться.

Старые Volvo и Volkswagen сейчас продают в Германии по 50 евро Фото: firstgear.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что некоторые автомобили в Германии и вовсе отдают совершенно бесплатно.

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