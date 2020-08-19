Пьяный водитель приземлился в бассейн за рулем автомобиля

Водитель Mitsubushi в нетрезвом состоянии остановился в чужом бассейне.
В городе Арлингтон штата Техас (США) водитель красного Mitsubishi Lancer за рулем своего автомобиля оказался в бассейне с водой.
По сообщениям СМИ, автомобиль пробил деревянный забор и даже невысокую каменную стену, когда заехал во двор частного дома. Остановилось транспортное средство только внутри бассейна, заполненного водой.
К счастью, в бассейне и возле него никого не было в момент ДТП. Полиция арестовала водителя автомобиля за вождение в нетрезвом виде. В случае признания вины, владельцу авто выпишут крупный штраф и приостановят действие водительского удостоверения.
Автомобилист приземлил свой Lancer в бассейн с водой. Фото: Facebook Arlington Police, TX
Пьяный водитель пробил каменную стену. Фото: Facebook Arlington Police, TX
В ДТП никто не пострадал. Фото: Facebook Arlington Police, TX
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