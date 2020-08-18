Пьяный водитель превратил полицейский автомобиль в 'лепешку'

В городе Уит-Ридж, штат Колорадо, США, произошла авария, которая является очередным подтверждением факта плохого сочетания вождения автомобиля и употребления алкоголя. Пьяный водитель умудрился полностью уничтожить полицейский Ford Explorer с помощью своего пикапа.

Как сообщает Carscoops, полицейский наряд прибыл на место другого ДТП и отправился оформлять происшествие. И уже буквально через несколько секунд в их авто врезался пикап, который ехал с большим превышением скорости. От удара полицейский Ford буквально "впечатался" во впереди стоящий автомобиль и превратился в груду металла. К счастью, обошлось без жертв – некоторые участники аварии отделались травмами, их доставили в больницу.

Как позднее оказалось, в патрульную машину врезался 44-летний Мэтью Пол, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, выяснилось, что ранее этого же мужчину судили за вождение в нетрезвом виде как минимум 5 раз: в 2001 году, дважды в 2006 году, а также в 2010 и 2013 годах. Всего с 1992 года по настоящее время мужчину арестовывали 38 раз за различные преступления.

Теперь Мэтью Полу снова придется отвечать перед законом.

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