Пьяный украинский дальнобойщик ездил "змейкой" по автобану в Германии

На одном из автобанов в Германии произошел шокирующий случай. В полицию поступил звонок о том, что по трассе в направлении Франкфурта едет фура на литовских номерах по зигзагообразной траектории. Как впоследствии выяснилось, за рулем грузовика находился украинец, пребывающий на грани алкогольной комы.

Сайт PitaAuto пишет, полицейские немедленно отреагировали на звонок, догнали фуру и остановили водителя. В ходе проверки оказалось, что машиной управлял гражданин Украины, который еле стоял и разговаривал. Правоохранители провели на месте тест на содержание алкоголя в крови, который показал 2,74 промилле – такой показатель соответствует тяжелому алкогольному опьянению.

У водителя выявили сильное алкогольное опьянение. Фото: piataauto.md

После этого водителя задержали, доставили в полицейский участок и провели тест повторно, где прибор показал 2,39 промилле. Поскольку дальнобойщик был настолько пьян, что рисковал впасть в кому в любой момент, немецкая полиция передала его врачам и отобрала водительские права.

Теперь горе-водителя ждет суд и штраф в размере нескольких тысяч евро.

Что же касается его служебного авто, полиция связалась с с транспортной компанией, в которой работал водитель, и попросила прислать другого дальнобойщика, чтобы тот забрал фуру.

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