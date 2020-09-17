Пьяный украинец разбил в Польше автомобиль, который хотел купить

Курьезный случай произошел в Польше. Гражданин Украины разбил автомобиль во время тест-драйва, который хотел купить. Позднее оказалось, что украинец приехал на осмотр авто подшофе.

Как пишет Yavp.pl со ссылкой на местную полицию, авария произошла вечером 13 сентября в селе Сьверщув Люблинского воеводства. 33-летний украинец решил испытать перед покупкой "Крайслер" и вместе с владельцем отправился на тест-драйв. Однако все закончилось не оформлением сделки, а аварией.

Во время прохождения поворота потенциальный покупатель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в бетонную трубу. Автомобиль превратился в груду металла, а водитель и пассажир заполучили травмы – владельца машины транспортировали в больницу на вертолете, а горе-украинце оказались помощь на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян, в его крови нашли 1,5 промилле. Мужчина признался, что перед поездкой выпил бутылку пива. В связи с этим полиция задержала виновника ДТП.

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