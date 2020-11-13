В Молдове пьяная женщина ехала за рулем и одновременно кормила ребенка грудью

Курьезный случай произошел в Молдове. Экипаж полиции заприметил на дороге автомобиль, который ехал по хаотичной траектории. Когда патрульные остановили машину, оказалось, что за ее рулем находилась выпившая женщина, которая, к тому же, кормила ребенка грудью.

Как пишет PiataAuto.md, случай произошел в ночь с 10 на 11 ноября 2020 года в селе Крушова Криуленского района. Сообщается, что инспекторы сразу же обратили внимание на стойкий запах алкоголя в автомобиле, поэтому заставили пройти 30-летнюю водительницу тест на алкоголь. Драгер показал наличие 0,92 промилле алкоголя в ее крови (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Позднее женщина призналась, что незадолго до вождения принимала алкогольные напитки. Все это время с ней был ее малолетний ребенок.

Полиция изъяла у автомобилистки права. Теперь ее делом займется суд.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в патрульной полиции Украины дали разъяснение, как вернуть водительское удостоверение после лишения прав. Также, как уже писал OBOZREVATEL, в Украине внесли изменения в ПДД, которые коснутся как водителей, так и других участников дорожного движения.