Процесс утилизации "Гелендвагена" и Ferrari показали на видео

Виталий Сазонов Новости 13:56, 6.12.2020 Обновлено: 15:45, 6.12.2020

В сети появилось видео, как утилизации подвергли внедорожник Mercedes Benz G-Class и суперкар Ferrari 458 Speciale. Несмотря на то, что это одни из самых роскошных и дорогих автомобиле современности, их все же не пожалели отдали на уничтожение – судя по всему, так потребовал закон.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал Secret Autochanel. Как следует из видео, обе машины были раздавлены гидравлическим щупом. Зачастую так поступают с конфискованными автомобилями: теми, которые были изъяты у владельцев по решению суда за их неправомерные действия либо даже преступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уничтожение Mercedes G-Class.
Скриншот видео

Место действия, представленное в ролике, не сообщается, но судя по номерным знакам на автомобилях в эпизоде уничтожения "Феррари" речь идет о Великобритании.

Уничтожение Ferrari 458.
Скриншот видео

Скорее всего, после того, как внедорожник и суперкары были смяты манипулятором, их отправили под пресс, а дальше – на переработку металла.

Как уже сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Порошенко рассказал, как в 2014-м просил Запад вооружить украинскую армию

В небо над "ДНР" запустили огромный флаг Украины. Фото и видео

У Зеленского провели закрытую встречу с блогерами: СМИ показали список участников

Психолог оценила обращение Зеленского к украинцам и указала на слабые места

На Луганщине боец ВСУ погиб в ДТП по дороге домой