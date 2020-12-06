Процесс утилизации "Гелендвагена" и Ferrari показали на видео

В сети появилось видео, как утилизации подвергли внедорожник Mercedes Benz G-Class и суперкар Ferrari 458 Speciale. Несмотря на то, что это одни из самых роскошных и дорогих автомобиле современности, их все же не пожалели отдали на уничтожение – судя по всему, так потребовал закон.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал Secret Autochanel. Как следует из видео, обе машины были раздавлены гидравлическим щупом. Зачастую так поступают с конфискованными автомобилями: теми, которые были изъяты у владельцев по решению суда за их неправомерные действия либо даже преступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уничтожение Mercedes G-Class. Скриншот видео

Место действия, представленное в ролике, не сообщается, но судя по номерным знакам на автомобилях в эпизоде уничтожения "Феррари" речь идет о Великобритании.

Уничтожение Ferrari 458. Скриншот видео

Скорее всего, после того, как внедорожник и суперкары были смяты манипулятором, их отправили под пресс, а дальше – на переработку металла.

Как уже сообщал OBOZREVATEL: