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19 марта • обновлено в 11:45
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Украинцы начали цеплять противовирусные маски на машины. Фото

1.5т
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На фоне эпидемии коронавируса увидеть в противовирусной маске теперь можно не только людей, но и... автомобили. Причем не где-то далеко за границей, а в Украине.

В частности, на дорогах Киева был запечатлен седан Jaguar XF, владелец которого "одел" на свою машину потивовирусную маску. Прицепил он её как раз на "дыхательные пути" автомобиля – радиаторную решетку. Соответствующие фото опубликовал сайт TopGir.

Автомобиль в противовирусной маске

Автомобиль в противовирусной маске

topgir.com.ua

Как пояснить увиденное, сказать сложно: возможно, таким образом владелец авто хотел призвать граждан придерживаться коллективной ответственности и носить маски, а, возможно, всё это забавы ради. В любом случае, в таком виде его машина определенно обращает на себя внимание.

Автомобиль в противовирусной маске

Автомобиль в противовирусной маске

topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал самый безопасный вид транспорта во время эпидемии.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто прикол курьез
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