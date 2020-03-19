Украинцы начали цеплять противовирусные маски на машины. Фото

На фоне эпидемии коронавируса увидеть в противовирусной маске теперь можно не только людей, но и... автомобили. Причем не где-то далеко за границей, а в Украине.
В частности, на дорогах Киева был запечатлен седан Jaguar XF, владелец которого "одел" на свою машину потивовирусную маску. Прицепил он её как раз на "дыхательные пути" автомобиля – радиаторную решетку. Соответствующие фото опубликовал сайт TopGir.
Автомобиль в противовирусной маске
topgir.com.ua
Как пояснить увиденное, сказать сложно: возможно, таким образом владелец авто хотел призвать граждан придерживаться коллективной ответственности и носить маски, а, возможно, всё это забавы ради. В любом случае, в таком виде его машина определенно обращает на себя внимание.
Автомобиль в противовирусной маске
topgir.com.ua
Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал самый безопасный вид транспорта во время эпидемии.
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