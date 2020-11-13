Противотаранный шлагбаум уничтожил мчащийcя на высокой скорости ЗИЛ-130

В России разработали шлагбаум, который способен остановить автомобиль с помощью уничтожения последнего. Устройство испытали уже при помощи тяжелого грузовика ЗиЛ-130: машина столкнулась с таким шлагбаумом на высокой скорости, после чего превратилась в груду металла.

Разрушительный эффект был достигнут за счет того, что внутри конструкции такого преградительного устройства используется натянутый трос. Как отмечает разработчик, компания Cesis, шлагбаум способен выдержать таранный удар автомобиля массой до 20 тонн при движении со скоростью до 40 км/ч. В максимальном исполнении – со стрелой длиной в 6 м – такой шлагбаум весит 4,7 тонны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Шлагбаум с тросом уничтожил ЗИЛ Cesis

Насколько безопасен такой шлагбаум для людей, которые находятся в салоне автомобиля, не сообщается. Но, судя по ролику, шансов выжить у водителей и пассажиров крайне мало.

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