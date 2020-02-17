Против Renault и Mitsubishi: новый кроссовер Suzuki удивил ценой

Новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7 2021 мы уже видели на шпионских фото. Теперь автомобиль представили официально. Известны также характеристики и цена.

Как выяснил OBOZREVATEL, в длину компактный кроссовер Сузуки равен 4450 мм при колесной базе в 2740 мм. Клиренс достойный – 200 мм (ранее предполагалось 180 мм). Семерка в названии неспроста – именно столько посадочных мест предлагает новый Suzuki XL7.

Потенциальный бестселлер – 7-местный кроссовер Suzuki XL7 globalsuzuki.com

Интересно, что новинка является практически полной копией индийского Suzuki XL6. Тот, правда, немного короче, а в салоне у него только шесть кресел. Оба автомобиля построены на основе компактвэна Suzuki Ertiga. Но отличаются от него внешностью.

Дизайнеры постарались наделить салон Suzuki XL7 премиальной атмосферой globalsuzuki.com

Так, Suzuki XL7 2021 модельного года получил агрессивный дизайн благодаря резким очертаниям передних фар, крупной решетке и обилию темного неокрашенного пластика, который создает для бюджетного кроссовера Сузуки внедорожный имидж. Хотя привод у модели исключительно передний.

Suzuki XL7 2021 характеризует яркий необычный дизайн globalsuzuki.com

Для компактного кузова Suzuki XL7 получился очень практичным globalsuzuki.com

В движение новинку приводит бензиновый атмосферный 1.5 на 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Он сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и 4-ступенчатой АКПП на выбор. В списке оснащения стоит отметить климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедиа с сенсорным экраном.

Семиместный кроссовер Сузуки построили на базе компактного вэна Suzuki Ertiga globalsuzuki.com

Ранее новый Suzuki XL7 уже попадался шпионам news.olx.co.id

Базовая стоимость – около 17 тыс. долларов. В первую очередь новая модель Suzuki ориентирована на рынок Индонезии. Там она будет соперничать с похожим "внедорожным" минивэном Mitsubishi Xpander Cross.

В конкуренты можно записать и бюджетный Renault Triber, однако он немного меньше и приблизительно в два раза дешевле. В дальнейшем новый Сузуки появится в других странах.

Новый Mitsubishi Xpander Cross – ближайший соперник Suzuki XL7 mitsubishi-motors.com

Бюджетный кроссовер Renault Triber формально находится в том же сегменте, но ориентирован на менее состоятельную аудиторию group.renault.com

OBOZREVATEL уже рассказывал о самом маленьком кроссовере Suzuki, который получил привлекательный дерзкий дизайн.

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