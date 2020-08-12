Протестующие ворвались в автосалон Tesla на украденной Audi

В Чикаго вновь разгорелись протесты из-за жестокости местной полиции. Протестующие вышли на улицы, но мирные акции быстро переросли в грабежи – досталось и автосалону Tesla.

По данным американских СМИ, погромы и грабежи носят довольно организованный характер. Правоохранители предполагают, что протестующие использовали социальные сети, чтобы скоординировать свои действия.

На видео показали, как толпа врывается в закрытый на ночь автосалон электромобилей Tesla. При этом для доступа в помещение протестующие использовали кроссовер Audi Q7 – с его помощью удалось разбить стекло витрины.

По информации СМИ, белый внедорожник перед этим украли. Один из вандалов сел за руль, разогнался и несколько раз врезался в большое окно автосалона, чтобы разбить его. После этого толпа ворвалась в помещение. Неизвестно, удалось ли протестующим украсть электромобили Тесла.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о проверке на скорость всех моделей Tesla: удалось определить победителя.