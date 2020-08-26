Протестующие сожгли автосалон с сотней машин

В США в штате Висконсин в ходе протестов против полицейской жестокости сгорел автосалон, на территории которого находились приблизительно сто автомобилей.

Дилер занимался продажей подержанных машин, максимальная стоимость транспортного средства не превышала $10 000. Таким образом, по предварительным максимальным подсчетам ущерб может насчитывать миллион долларов. Хотя стоит также учитывать урон, который нанесли территории предприятия.

Сперва протестующие подожгли одну машину, затем огонь перекинулся на другие. В основном на площадке находились американские автомобили. Но также сгорели несколько премиальных европейских моделей от BMW, Mercedes и Land Rover.

Протестующие сожгли автосалон. Фото: topgir.com.ua

На площадке сгорели все машины. Фото: topgir.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, электромобиль во время зарядки загорелся и устроил масштабный пожар, в котором пострадали несколько транспортных средств.