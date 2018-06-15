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Просто космос: Маск рассказал об изюминке Tesla Roadster

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Спорткар Tesla Roadster получит 10 компактных ракетных двигателей COPV, которые сделают его быстрее и лучше в управлении.

Речь идет о технологии использования сжатого воздуха для создания мощных импульсов, рассказал основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск в своем Twitter.

Отмечается, что технология носит название Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV. Также она используется в космических аппаратах SpaceX.

Илон Маск рассказал, что воздушные насосы и другое необходимое оборудование для работы и COPV-двигателей занимают много места, поэтому Tesla Roadster SpaceX Edition будет двухместным. К слову, воздушные двигатели будут размещены за передним рядом сидений вместо кресел второго ряда.

Tesla

Также генеральный директор SpaceX предупредил, что во время высвобождения воздуха ракетные двигатели выдают не слишком приятные для слуха звуки, поэтому возможно, что такую опцию будет разрешено использовать только в закрытых треках и / или автомагистралях.

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Персона
Илон Маск
Объекты
TeslaSpaceX
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