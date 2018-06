Просто космос: Маск рассказал об изюминке Tesla Roadster

Спорткар Tesla Roadster получит 10 компактных ракетных двигателей COPV, которые сделают его быстрее и лучше в управлении.

Речь идет о технологии использования сжатого воздуха для создания мощных импульсов, рассказал основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск в своем Twitter.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …