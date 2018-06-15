Просто космос: Маск рассказал об изюминке Tesla Roadster

Спорткар Tesla Roadster получит 10 компактных ракетных двигателей COPV, которые сделают его быстрее и лучше в управлении.

Речь идет о технологии использования сжатого воздуха для создания мощных импульсов, рассказал основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск в своем Twitter.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly … — Elon Musk (@elonmusk) 9. Juni 2018

Отмечается, что технология носит название Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV. Также она используется в космических аппаратах SpaceX.

Илон Маск рассказал, что воздушные насосы и другое необходимое оборудование для работы и COPV-двигателей занимают много места, поэтому Tesla Roadster SpaceX Edition будет двухместным. К слову, воздушные двигатели будут размещены за передним рядом сидений вместо кресел второго ряда.

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Также генеральный директор SpaceX предупредил, что во время высвобождения воздуха ракетные двигатели выдают не слишком приятные для слуха звуки, поэтому возможно, что такую опцию будет разрешено использовать только в закрытых треках и / или автомагистралях.

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