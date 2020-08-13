Просто исчезли: какие авто перестали появляться в Украине

Украинцы обожают автомобили. И даже в актуальных экономических условиях умудрились потратить $260 000 000 на новые машины. Но некоторые эксклюзивные авто исчезли с украинских дорог.

Как сообщает Top Gir, все они в свое время привлекали массу внимания, но их уже давно никто не видел. Среди транпортных средств, которые исчезли с дорог, есть эксклюзивные суперкары, необычные тюнингованные авто, редкие модели и раритетные машины.

Возможно, владельцы некоторых из них покинули страну или продали свои автомобили за рубеж. Многие могли и вовсе разобрать на запчасти, а другие по причине поломки могли на долгие годы остаться в гараже без движения.

Ferrari F355. Фото: topgir.com.ua

Лимузин Maserati Quattroporte. Фото: topgir.com.ua

Bentley S2. Фото: topgir.com.ua

Fiat Coupe (с логотипом Ferrari). Фото: topgir.com.ua

Jaguar XJ. Фото: topgir.com.ua

Alfa Romeo Coupe. Фото: topgir.com.ua

Maserati Shamal. Фото: topgir.com.ua

Ford Thunderbird. Фото: topgir.com.ua

Lamborghini Reventon (реплика). Фото: topgir.com.ua

Lamborghini LM002. Фото: topgir.com.ua

Aston Martin Vantage. Фото: topgir.com.ua

Chevrolet Camaro. Фото: topgir.com.ua

Volkswagen Karmann-Ghia. Фото: topgir.com.ua

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