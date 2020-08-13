Просто исчезли: какие авто перестали появляться в Украине
Украинцы обожают автомобили. И даже в актуальных экономических условиях умудрились потратить $260 000 000 на новые машины. Но некоторые эксклюзивные авто исчезли с украинских дорог.
Как сообщает Top Gir, все они в свое время привлекали массу внимания, но их уже давно никто не видел. Среди транпортных средств, которые исчезли с дорог, есть эксклюзивные суперкары, необычные тюнингованные авто, редкие модели и раритетные машины.
Возможно, владельцы некоторых из них покинули страну или продали свои автомобили за рубеж. Многие могли и вовсе разобрать на запчасти, а другие по причине поломки могли на долгие годы остаться в гараже без движения.
Недавно OBOZREVATEL рассказывал об отличных автомобилях из Германии, которые можно купить дешевле 200 евро.