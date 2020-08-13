Просто исчезли: какие авто перестали появляться в Украине

Obozrevatel Новости 16:10, 13.08.2020 Обновлено: 16:34, 13.08.2020

Украинцы обожают автомобили. И даже в актуальных экономических условиях умудрились потратить $260 000 000 на новые машины. Но некоторые эксклюзивные авто исчезли с украинских дорог.

Как сообщает Top Gir, все они в свое время привлекали массу внимания, но их уже давно никто не видел. Среди транпортных средств, которые исчезли с дорог, есть эксклюзивные суперкары, необычные тюнингованные авто, редкие модели и раритетные машины.

Возможно, владельцы некоторых из них покинули страну или продали свои автомобили за рубеж. Многие могли и вовсе разобрать на запчасти, а другие по причине поломки могли на долгие годы остаться в гараже без движения.

Ferrari F355.
Фото: topgir.com.ua
Лимузин Maserati Quattroporte.
Фото: topgir.com.ua
Bentley S2.
Фото: topgir.com.ua
Fiat Coupe (с логотипом Ferrari).
Фото: topgir.com.ua
Jaguar XJ.
Фото: topgir.com.ua
Alfa Romeo Coupe.
Фото: topgir.com.ua
Maserati Shamal.
Фото: topgir.com.ua
Ford Thunderbird.
Фото: topgir.com.ua
Lamborghini Reventon (реплика).
Фото: topgir.com.ua
Lamborghini LM002.
Фото: topgir.com.ua
Aston Martin Vantage.
Фото: topgir.com.ua
Chevrolet Camaro.
Фото: topgir.com.ua
Volkswagen Karmann-Ghia.
Фото: topgir.com.ua

Недавно OBOZREVATEL рассказывал об отличных автомобилях из Германии, которые можно купить дешевле 200 евро.

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