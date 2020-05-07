АвтоВАЗ зарегистрировал неприличное название для машины

АвтоВАЗ, который производит автомобили под брендом Лада, зарегистрировал новые торговые марки. В последствии такие имена могут получить новые модели, но звучит это странно.

Как сообщает Drom, в базу Роспатента были внесены названия Forta, Tensa и Kayna. Интересно, что АвтоВАЗ давно перестал именовать свои модели словами из русского языка, поэтому зарубежные заимствования продолжаются.

У Lada Vesta совсем не русское название lada.ru

У каждого из зарегистрированных слов есть определенное значение. На румынском языке Forta – это сила. Tensa заимствовано из испанского и означает время. Все довольно нейтрально до того момента, пока не проявляется смысл слова Kayna.

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Так исторически называли певиц и поэтесс, которыми в основном работали рабыни в странах Ближнего Востока. Несмотря на изначально низкий социальный статус, могли добиться известности и довольно высокого положения в обществе. Если "пробиться" не удавалось, кайны занимались проституцией.

Lada Kayna – очень неоднозначное название скриншот, Роспатент

Какое в итоге отношение такое слово может иметь к автомобилям Лада, предположить трудно. Интересно также, что категория патентных регистраций, в которую АвтоВАЗ внес новые названия, относится не только к автомобилям, но и к игрушкам.

скриншот, Роспатент

скриншот, Роспатент

Самый дорогой автомобиль Лада, как сообщал OBOZREVATEL, отправился в продажу по невероятной цене.

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