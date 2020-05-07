Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

АвтоВАЗ зарегистрировал неприличное название для машины

8.7т
Читать материал на украинском

АвтоВАЗ, который производит автомобили под брендом Лада, зарегистрировал новые торговые марки. В последствии такие имена могут получить новые модели, но звучит это странно.

Как сообщает Drom, в базу Роспатента были внесены названия Forta, Tensa и Kayna. Интересно, что АвтоВАЗ давно перестал именовать свои модели словами из русского языка, поэтому зарубежные заимствования продолжаются.

У Lada Vesta совсем не русское название

У Lada Vesta совсем не русское название

lada.ru

У каждого из зарегистрированных слов есть определенное значение. На румынском языке Forta – это сила. Tensa заимствовано из испанского и означает время. Все довольно нейтрально до того момента, пока не проявляется смысл слова Kayna.

ЧИТАЙТЕ: Лада Нива неудачно притворилась другим автомобилем

Так исторически называли певиц и поэтесс, которыми в основном работали рабыни в странах Ближнего Востока. Несмотря на изначально низкий социальный статус, могли добиться известности и довольно высокого положения в обществе. Если "пробиться" не удавалось, кайны занимались проституцией.

Lada Kayna – очень неоднозначное название

Lada Kayna – очень неоднозначное название

скриншот, Роспатент

Какое в итоге отношение такое слово может иметь к автомобилям Лада, предположить трудно. Интересно также, что категория патентных регистраций, в которую АвтоВАЗ внес новые названия, относится не только к автомобилям, но и к игрушкам.

АвтоВАЗ зарегистрировал неприличное название для машины

скриншот, Роспатент

АвтоВАЗ зарегистрировал неприличное название для машины

скриншот, Роспатент

Самый дорогой автомобиль Лада, как сообщал OBOZREVATEL, отправился в продажу по невероятной цене.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
бюджетный автомобиль Лада ВАЗ новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
22
32
Смешно
4
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги