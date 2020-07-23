Прощай Pajero: в Mitsubishi решили отказаться от культовой модели
Mitsubishi Motors планирует прекратить выпуск легендарного внедорожника в будущем году, а также закрыть один из своих заводов в Японии.
По данным японского издания Nikkei, на фоне падения продаж из-за пандемии коронавируса Mitsubishi Motors решила прекратить производство автомобилей Pajero в 2021 году. Кроме того, в 2023 году будет закрыт завод компании в японском городе Сахахоги.
В прошлом году на этом заводе было изготовлено 63 тысячи автомобилей моделей Pajero, Delica D: 5 и Outlander. Это примерно 10% от общего внутреннего производства Mitsubishi Motors. Ожидается, что после закрытия завода производство автомобилей Delica и Outlander будет перенесено на завод в городе Окадзаки и на другие предприятия компании. А вот Pajero, нынешняя генерация которого выпускается с 2006 года, окончательно покинет модельный ряд компании. Напомним, что в Японии продажи модели прекратились в августе прошлого года, но для экспорта модель продолжили выпускать.
Японские автопроизводители намерены сократить избыточные производственные мощности, поскольку внутренний рынок новых автомобилей неуклонно сокращается. В частности, Toyota приняла решение закрыть завод в городе Сусоно в конце 2020 года, а Honda закроет завод в Саяме до марта будущего года.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi готовит новое поколение кроссовера Outlander.