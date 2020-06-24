Производство Lada на заводе ЗАЗ: посол Франции рассказал о перспективах

Еще в марте этого года стало известно, что компания Renault ведет переговоры с заводом ЗАЗ о возможном производстве автомобилей на мощностях украинского предприятия. Более того, якобы первые машины уже были выпущены в рамках тестовой сборки и даже поступили в продажу.

Как бы то ни было, но пока о каком-либо полноценном налаживании производства машин на заводе ЗАЗ речь не идет (планы изменил кризис, вызванный пандемией коронавируса), хотя такая возможность остается на повестке дня. Это следует из комментария посла Франции в Украине Этьен де Понсен, который недавно нанёс официальный визит в Запорожье.

Напомним, речь идет о выпуске в Украине автомобилей марки Lada – как известно, завод АвтоВАЗ принадлежит альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi.

“Рассматривается возможность реализации проекта (речь идет о возобновлении производства автомобилей Lada – авт.), но этот кризис заставил компанию Renault, которая действительно изучает эту возможность, немного затормозить и остановить его реализацию. Дело в том, что сейчас вся мировая автомобильная промышленность находится в очень трудном положении, и возможно это повлияет на перспективы реализации этого проекта. Впрочем, он остается на повестке дня, и решение будет приниматься в соответствии с ситуацией “, – заявил Этьен де Понсен, передает Укринформ.

Напомним, что Ладу украинской сборки уже успела купить полиция. Им стал внедорожник Нива.