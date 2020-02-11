Производство авто в Украине удивило показателями

Производство автомобилей в Украине сократилось на 5% по итогам января прошлого года.

По предварительным данным Ассоциации "Укравтопром", в январе в Украине было изготовлено 849 единиц автомобильной техники. Несмотря на рекордные продажи новых автомобилей, рост регистраций подержанных иномарок, а также активное увеличение численности электромобилей и гибридов, украинские заводы в январе произвели на 5% меньше машин, чем в январе 2019 года.

Сборка легковых автомобилей на заводе компании "Еврокар" составила 787 экземпляров (-5%). Производство автобусов четырех отечественных предприятиях снизилось на 10% – до 54 шт. Наилучшие результаты показал "Черкасский автобус", отправивший покупателям 30 новеньких машин. На заводе в городе Часов Яр, Донецкой области выпустили 13 автобусов "Рута", "Черниговский автозавод" сделал 10 автобусов, а еще один автобус был произведен в Запорожье.

Городской малый автобус А092Н6 производства компании "Черкасский автобус" isuzu.com.ua

О производстве коммерческих автомобилей прошедшем месяце отчитался только "Черкасский автобус", который изготовил 8 грузовых машин на шасси Isuzu.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине ввели в действие новые дорожные знаки.

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