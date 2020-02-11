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11 февраля • обновлено в 20:04
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Производство авто в Украине удивило показателями

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Производство автомобилей в Украине сократилось на 5% по итогам января прошлого года.

По предварительным данным Ассоциации "Укравтопром", в январе в Украине было изготовлено 849 единиц автомобильной техники. Несмотря на рекордные продажи новых автомобилей, рост регистраций подержанных иномарок, а также активное увеличение численности электромобилей и гибридов, украинские заводы в январе произвели на 5% меньше машин, чем в январе 2019 года.

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Сборка легковых автомобилей на заводе компании "Еврокар" составила 787 экземпляров (-5%). Производство автобусов четырех отечественных предприятиях снизилось на 10% – до 54 шт. Наилучшие результаты показал "Черкасский автобус", отправивший покупателям 30 новеньких машин. На заводе в городе Часов Яр, Донецкой области выпустили 13 автобусов "Рута", "Черниговский автозавод" сделал 10 автобусов, а еще один автобус был произведен в Запорожье.

Городской малый автобус А092Н6 производства компании "Черкасский автобус"

Городской малый автобус А092Н6 производства компании "Черкасский автобус"

isuzu.com.ua

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О производстве коммерческих автомобилей прошедшем месяце отчитался только "Черкасский автобус", который изготовил 8 грузовых машин на шасси Isuzu.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине ввели в действие новые дорожные знаки.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
автобус авто новости
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
ЛОЛ! Какие, какие автозаводы? "Отечественные"? Это те, где 100 лaxмaндeeв выполняют oбeзьянью работу - отверточную сборку китайско-корейских драндулетов, гордо называемых автомобилями? ТАВРИЯ - вот до чего дошла научно-техническая мысль изобретателей Украины... хД
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Обоз здивувало, а мене засмутило.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
совсем не плохо!в рашке только один китай и тот в лизинг.а еще там на на дорогах автобусы 1972 г.в.ПАзИки и Уазики под управлением пьяных якутов.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Второй Вилли, это Вы вторая любимая чья-то жена ?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Minaev Alexey, бу-га-га!!! До слёз. Пиши есчо, вислоухий.
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