Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Европейский Союз утвердил радикальный план повышения безопасности на дорогах. Он содержит большой список нововведений, и, пожалуй, самым интересным пунктом является обязательное оснащение автомобилей алкотестером.

Как пишет inews.co.uk, алкотестерами должны будут быть оборудованы все новые машины начиная с 2022 года. А до 2024 года такое устройство должно появиться абсолютно во всех автомобилях.

Основная цель алкотестера – не дать возможность выпившему водителю завести автомобиль. Перед началом движения автомобилист будет обязан "подуть в трубочку", и если тестер покажет положительный результат на наличие алкоголя, двигатель машины попросту не запустится.

Помимо этого, в рамках плана повышения безопасности ДД автомобили будут обязаны иметь:

систему автоторможения

интеллектуальную систему контроля скорости

функцию обнаружение усталости

автоматическое включение всех четырех указателей поворота при резком торможении

систему предупреждения при движении задним ходом

систему удержания в полосе движения

"черный ящик"

точный датчик давления в шинах

улучшенные подголовники

Считается, что благодаря этим мерам к 2038 году количество погибших при ДТП сократиться на 25 000, а травмированных – на 140 000. Экспертные органы Европейского Союза отмечают, что в 90% несчастных случаев на дороге виноват человеческий фактор.

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