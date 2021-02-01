Производитель шин выпустил "внедорожные дворники"

Известная американская компания BFGoodrich, знаменитая своими шинами для внедорожников, презентовала оригинальные стеклоочистители для суровой зимы.

Об этом сообщается на сайте производителя. Новые щетки созданы специально для зимней эксплуатации, когда нагрузка на "дворники" увеличивается.

Новые щетки созданы специально для зимней эксплуатации offroadwipers.com

При разработке новинки конструкторы вдохновлялись рисунком протектора шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Щетки предназначены для использования на внедорожниках и вездеходах, а их особо прочная конструкция использует технологию Scrub-X Extreme Weather Performance. Новые щетки более эффективно очищают стекла от налипшего снега и грязи.

При разработке новинки конструкторы вдохновлялись рисунком протектора шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 bfgoodrichtires.com

Для улучшения работы щетки получили водоотталкивающее покрытие, которое не позволит образовываться наледи. Специальная конструкция каркаса X-Flex призвана обеспечить максимально плотное прилегание лезвий к ветровому стеклу. А фирменное крепление Secure-X – обеспечить быструю и легкую установку щеток. "Внедорожные" щетки оценили в $80 за комплект для лобового стекла. Новинка уже появилась в продаже.

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