Производитель шасси для автобусов 'Богдан' выпустил соперника Toyota Prado

В Японии представили новый кроссовер, который бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport. Его выпустила марка Isuzu – в Украине этот бренд хорошо известен как поставщик шасси для отечественных городских автобусов "Богдан" и "Атаман".

Новым кроссовером является Isuzu MU-X третьего поколения. Однако если две предыдущие генерации этой модели представляли собой лишь перелицованную версию американского Chevrolet TrailBlazer, то в данном случае речь идет о полностью оригинальной разработке Isuzu, пишет AutoWeek.

В основе нового SUV лежит рамная платформа от пикапа D-Max. Кроме того, от последнего Isuzu MU-X частично унаследовал дизайн – сходство есть как снаружи, так и внутри.

Габариты модели составляют 4850 х 1870 х 1875 мм, размер колесной базы – 2855 мм. Дорожный просвет равен 235 мм. Салон у Isuzu MU-X трёхрядный, то есть новинка рассчитана на 7 человек.

В линейку двигателей вошли два дизеля с наддувом – 1,9-литровый на 150 сил и 3,0-литровый мощностью 190 л.с. На выбор предложены версии на "механике" и "автомате", а также с задним или полным приводом.

В топовую комплектацию Isuzu MU-X входит светодиодная оптика, система автоматического торможения, контроль соблюдения рядности и др.

Продажи новинки начнутся в следующем году.

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