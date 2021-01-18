Прогревать на морозе или нет – разбираемся с коробкой передач

АвтоОбоз продолжает разбираться с особенностями зимней эксплуатации автомобиля при низких температурах. И очередным важным вопросом является прогрев трансмиссии.

Кто считает, что современные автомобили настолько совершенны, что никакого прогрева не нужно, – сел, завелся и поехал. Другие, наоборот, предпочитают подождать, пока машина как следует нагреется, а пока этот процесс происходит, тщательно очистят автомобиль от снега и льда.

Зачем нужно прогревать автомобиль зимой. Напомним, что в двигателе много трущихся деталей, а, чтобы они меньше изнашивались, им необходима смазка. Зимой после длительной стоянки масло и другие технические жидкости загустевают, а их антифрикционные качества ухудшаются. В движении нагрузка на детали, а соответственно их износ, выше, поэтому до старта с места необходимо прогреть двигатель.

Теперь рассмотрим более подробно трансмиссию. Больше всего в прогреве в зимнее время нуждается автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Рабочая жидкость в АКП не только смазывает трущиеся части, но и непосредственно выступает в качестве движущей силы в гидравлической системе. Поэтому, прежде чем начать движение, проведите небольшую "зарядку" для АКП – по очереди пройдитесь по всему ряду от N до D и назад, в качестве альтернативы можно перевести рычаг в положение D, но не двигаться, а постоять без движения 2-3 минуты. В этом случае трансмиссионное масло будет перемешиваться, постепенно нагреваясь до рабочей температуры.

Бесступенчатые вариаторы также необходимо зимой прогревать. В вариаторах используется специальное масло, которое имеет температурный диапазон работы 60-90оС. Чтобы приводной ремень и шкивы меньше изнашивались, масло нужно прогреть. Но делать это лучше в движении. Однако, стоит помнить, что первые несколько километров ехать нужно плавно и без резких ускорений.

Что касается классической "механики" и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями, такие трансмиссии успевают прогреться параллельно с двигателем, так как валы находятся в зацеплении постоянно, а масло в КП начинает перемешиваться сразу после запуска двигателя.

В любом случае, не забывайте, что несколько минут для прогрева двигателя и трансмиссии позволят продлить срок службы вашего автомобиля и сократят расходы на его ремонт.

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