Новые правила автострахования в Украине: юрист назвал три больших плюса

Принятие в Украине законопроекта №10196 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" увеличит стоимость полиса, но при этом появится больше пользы для водителей.

Об этом в эфире ObozTV рассказал автоюрист Денис Конюшко. Он назвал три важных плюса для украинцев после введения новых правил автострахования.

"Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности увеличится, но этот закон принесет действительно много пользы водителям. Прежде всего, заберут абсурдное понятие износа транспортного средства. Второй момент – исчезнет франшиза, которую и так никто никогда не платил. Третий вопрос – это выплаты возмещения по страховщикам-банкротам", – сказал он.

По словам автоюриста, в случае принятия законопроекта стоимость полиса может вырасти процентов на 20 и украинцы не будут воспринимать это.

auto.24tv.ua

"Люди будут против, в общем, как и всегда, когда речь идет о каком-либо подорожании. Но эта стоимость будет полностью адекватной тем изменениям, которые предложены в законопроекте. Я убежден, что закон революционно поменяет ситуацию на автогражданке", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 мая в Украине существенно ужесточат правила технического осмотра для коммерческого транспорта. Изменения анонсировали в Министерстве внутренних дел.

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