Продажи новых авто в Украине упали на 19%

По итогам января официальные украинские дилеры реализовали всего 5,7 тысяч новых автомобилей, что на 19% ниже, чем в январе минувшего года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Низкие продажи в первую очередь обусловлены локдауном, который был введен в Украине в январе.

Самым продаваемым новым авто месяца стал Toyota RAV4 toyota.eu

Рост продаж, зафиксированный в декабре 2020 году вновь сменился падением в январе нынешнего. Лучший результат на украинском рынке новых легковых авто в первый месяц года продемонстрировала японская марка Toyota, которая смогла привлечь 984 покупателя. Тем не менее, по сравнению с январем прошлого года падение продаж японского бренда составило 18%. Тем не менее, на счету Toyota еще один позитивный показатель – бестселлером среди новых автомобилей вновь стал кроссовер Toyota RAV4. Напомним, что на его счету титул "Самого продаваемого нового автомобиля 2020" в Украине. За минувший год компании удалось реализовать 5689 экземпляров кроссовера.

Второе место списка покупательских приоритетов занимает продукция французского бренда Renault, который предлагает широкую гамму моделей в бюджетном сегменте. В январе обладателями машин с фирменным ромбом на решетке радиатора стали 730 украинских автолюбителей. Но по сравнению с прошлым годом падение продаж составило 31%.

Третью строчку рейтинга заняла чешская Skoda, которая не только опередила Kia, но и смогла улучшить свой показатель минувшего года прошлогодний на 4% и реализовала 486 автомобилей.

ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов января в Украине ukrautoprom.com.ua

Четвертая позиция у корейской Kia, продукцию которой предпочли другим брендам 329 украинцев. Однако, и у Kia, по сравнению с прошлым годом, продажи снизились на 24%.

Замыкает ТОП-5 японский Nissan. Количество приверженцев этой марки пополнили 306 автомобилистов (-42%).

В "десятку" лучших по итогам января вошли также Suzuki – 282 шт. (+38%), Hyundai — 277 шт. (-24%), Mazda – 244 шт. (+24%), Peugeot – 182 шт. (-31%) и Ford – 167 шт. (-6%). Тут стоит отметить успехи двух японских брендов – Mazda и Suzuki, которые смогли нарастить объемы своих продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский рынок новых легковых авто в 2020 году сократился на 3%