Продаётся редкий Запорожец: его оценили в $15 800

В России выставили на продажу необычный экземпляр ЗАЗ-968М. Это редкая версия "Запорожца" и цена у неё немаленькая – 15 800 долларов в пересчёте с местной валюты.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идёт о Запорожце с редким ножным переключением передач (вакуумный выжим сцепления). Перед нами представитель одной из нескольких модификаций ЗАЗ-968, предназначенных для людей с инвалидностью.

ЗАЗ-968М, который оценили в 15 800 долларов motor.ru

При этом отмечается, что у автомобиля небольшой пробег (17 000 км), а выглядит он "как новый" (зимой машина вообще не выезжала из гаража). Также у него родная "резина", плюс в оснащение входит контактное зажигание. За движение автомобиля отвечает 42-сильный мотор объемом 1,2 л.

ЗАЗ-968М motor.ru

Отметим, что ЗАЗ-968 выпускался с 1971 по 1973 год, а его улучшенный вариант 968М – с 1979 по 1994 годы. Кроме СССР и постсоветских стран, автомобиль также продавался в Европе – там его знали под именем Yalta.

Напомним, как уже сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно за похожую цену продавали 19-летний ВАЗ-21099. Столь высокая цена объяснялась отсутствием пробега.

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