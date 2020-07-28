Продавец б/у авто удивил 'криком души' в объявлении

В Сербии владелец б/у Chevrolet Cruze решил продать свою машину довольно специфическим образом. Вместо "красивого рассказа" в описании он изложил историю того, сколько хлопот доставил ему этот автомобиль, в связи с чем он решил от него избавиться.

Соответствующее объявление было размещено на сайте polovniautomobili.com.

Chevrolet Cruze c необычным описанием в объявлении. Фото: polovniautomobili.com

Интересно, что на фотографиях Круз выглядит прилично: у автомобиля 2012 года выпуска довольно хорошее на вид состояние, хотя пробег составляет немалые 265 000 км. Но если опуститься ниже к описанию машины, "волосы становятся дыбом".

Chevrolet Cruze c необычным описанием в объявлении. Фото: polovniautomobili.com

Продавец отмечает, что он является первым и единственным владельцем этого Chevrolet Cruze, при этом указанный пробег – реальный, но если кому-то эти цифры не нравятся, он может подкрутить одометр. Продать же седан он решил по той причине, что автомобиль стал часто ломаться и у его сербского владельца уже не хватает нервов. "Лучше продать его, чем сжечь", – констатирует хозяин машин.

Также в описании говорится, что автомобиль ненавидит своего владельца, несмотря на то, что на его обслуживание было потрачено много денег. При этом на Круз очень сложно найти запчасти, а если и удается отыскать, то стоят они столько же, сколько "детали к самолету".

Chevrolet Cruze c необычным описанием в объявлении. Фото: polovniautomobili.com

Также "проблемный" Chevrolet отличается большим потреблением топлива и чтобы его заправлять, "нужно возить с собой танкер". В теории, можно было бы пользоваться установленным на автомобиле ГБО, однако это невозможно, поскольку владалец уже "заменил из-за газа 105 000 головок блока цилиндра".

" Я больше не могу, у меня больше нет ни денег, ни сил. Думаю, что с ним я обречен оказаться в могиле. Его никто не украдет, даже воры. У меня больше нет желания красить его или мыть, поскольку я устал. Если бы это был хороший автомобиль, он бы сейчас не был в объявлениях," – подытоживает владелец.

Chevrolet Cruze c необычным описанием в объявлении. Фото: polovniautomobili.com

Что касается цены, седан оценен в 4500 евро. К слову, ценник не особо маленький, как для авто, от которого хотят избавиться: на том же сайте Шевроле Крузы продают в среднем за 4000-6000 евро в зависимости от состояния и пробега. Можно предположить, что описание к машине является шутливым и владелец прибегнул к нему с целью привлечения дополнительного внимания.

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