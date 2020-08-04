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Продается "лупатый" Mercedes, на котором можно заработать десятки тысяч евро

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,8 т.
Продается 'лупатый' Mercedes, на котором можно заработать десятки тысяч евро

Продается "лупатый" Mercedes, на котором можно заработать десятки тысяч евро.

В Германии выставили на продажу настоящий коллекционный эксклюзив – универсал Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года выпуска. Особенность этой машины в том, что у нее нет пробега.

Соответствующее объявление размещено на сайтe Mechatronik (данный ресурс специализируется на торговле экзотическим авто).

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Заряженный "лупатый" Mercedes пребывает в состоянии нового авто. На протяжении всех 14 лет он бережно хранился в гараже. Одометр универсала показывает всего 64 километра.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

От обычного E-Class W211 версия E 63 AMG T-Model (так именовалась вагонная модификация "ешки") отличается измененным дизайном и технической частью. В частности, у него спортивный обвес и салон, отделанной алькантарой и кожей.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Под капотом находится огромный 6,3-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 514 л.с. и крутящим мометом 630 Нм. Такой мотор обеспечивает разгон до "сотни" всего за 4,6 сек. В тандеме с ним работает 7-ступенчатый ​​"автомат" AMG SPEEDSHIFT.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Также универсал снаряжен подвеской AIRMATIC Dual Control, которая может регулировать высоту клиренса.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Цена Mercedes-Benz E 63 AMG W211 – 69,5 тысяч евро. Стоимость довольно немалая, но автомобиль может стать хорошей инвестицией: если его купить и хранить в тех же условиях, то через 15-20 лет можно будет продать за 250-300 тысяч евро.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дизельный Mercedes W124 завелся через 16 лет простоя под открытым небом.

Новости автомираMercedes-Benzавтоб/у автомобиль
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