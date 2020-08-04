Продается "лупатый" Mercedes, на котором можно заработать десятки тысяч евро.

В Германии выставили на продажу настоящий коллекционный эксклюзив – универсал Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года выпуска. Особенность этой машины в том, что у нее нет пробега.

Соответствующее объявление размещено на сайтe Mechatronik (данный ресурс специализируется на торговле экзотическим авто).

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Заряженный "лупатый" Mercedes пребывает в состоянии нового авто. На протяжении всех 14 лет он бережно хранился в гараже. Одометр универсала показывает всего 64 километра.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

От обычного E-Class W211 версия E 63 AMG T-Model (так именовалась вагонная модификация "ешки") отличается измененным дизайном и технической частью. В частности, у него спортивный обвес и салон, отделанной алькантарой и кожей.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Под капотом находится огромный 6,3-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 514 л.с. и крутящим мометом 630 Нм. Такой мотор обеспечивает разгон до "сотни" всего за 4,6 сек. В тандеме с ним работает 7-ступенчатый ​​"автомат" AMG SPEEDSHIFT.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Также универсал снаряжен подвеской AIRMATIC Dual Control, которая может регулировать высоту клиренса.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Цена Mercedes-Benz E 63 AMG W211 – 69,5 тысяч евро. Стоимость довольно немалая, но автомобиль может стать хорошей инвестицией: если его купить и хранить в тех же условиях, то через 15-20 лет можно будет продать за 250-300 тысяч евро.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 года без пробега. Фото: mechatronik.de

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дизельный Mercedes W124 завелся через 16 лет простоя под открытым небом.