Продается BMW 7-Series, которая простояла в автосалоне 23 года

В Польше выставили на продажу одну из самых интересных подержанных "семерок" BMW в мире. Этот автомобиль, седан в кузове E32, был выпущен еще в 1992 году, однако за все время проехал лишь 775 километров.

28 лет назад машину заказал житель Великобритании у автосалона немецкой марки, но получить её не успел – мужчина скончался, пока автомобиль находился в процессе доставки. После этого дилер поместил BMW на хранение, предполагая, что "семерку" заберет кто-то из родственников, однако этого так и не произошло.

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

В общей сложности "баварец" простоял в автосалоне 23 года – лишь в 2015-м его продали нынешнему владельцу. За прошедшие пять лет хозяин не слишком активно пользовался "семеркой", что видно по отличному состоянию автомобиля, как снаружи, так и внутри.

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

И вот сейчас он решил продать свою уникальную 7-Series. Это стандартный 740i, оснащенный i 4,0-литровым двигателем V8 на 286 л.с.и 5-ступенчатой МКПП. Автомобиль выставлен на аукционе Catawiki, начальная ставка составляет 7805 евро, однако дешевую покупку провернуть не удастся – за столь удивительный экземпляр намерены выручить не менее 44 000 евро.

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Идеальная BMW 7-Series в кузове E32 catawiki.pl

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на eBay выставили новую BMW 740i 1997 года – 23 года назад поместили в капсулу, поэтому у неё состояние нового авто. Этот седан, к слову, также находится в Польше.