Пробная поездка на новой Toyota закончилась ДТП. Фото

Новая Toyota Supra A90 не так давно поступила в продажу в США по цене около $50 000. Но потенциальный покупатель уже разбил машину после того, как решил проверить новинку на дороге.

По информации The Drive, автомобиль взяли на тест в Нью-Йорке. Но поездка не продлилась долго, ведь водитель не удержал машину (мощный 6-цилиндровый двигатель на 335 л.с. и задний привод) и врезался в дерево.

ДТП Toyota Supra получилось довольно эффектным, ведь детали спорткара (в том числе переднее правое колесо) разлетелись в радиусе 30 м. В машине находились два человека, пассажир получил травмы ног.

Новую Toyota Supra A90 разбили во время тест-драйва thedrive.com

Заднеприводный спорткар Тойота Супра получил серьезные повреждения thedrive.com

Жители района, в котором произошло столкновение машины с деревом, отметили, что дорога в этом месте вообще не приспособлена для движения легковых автомобилей из-за плохого покрытия. Если судить по фото, дорожное полотно все же довольно хорошего качества. Видимо, водитель оказался не готов к высокой мощности двигателя и динамике разгона Toyota Supra.

Детали машины после ДТП разлетелись на 30 м thedrive.com

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