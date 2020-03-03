Проблемные тормоза в автомобилях Лада обнаружили в третий раз за год

АвтоВАЗ столкнулся с очередной проблемой в конструкции своих автомобилей Лада. Под отзывную кампанию попали модели Лада Веста, универсал Лада Ларгус и кроссовер Lada XRAY.

Необходимость ремонта автомобилей связана с проблемой обратного клапана вакуумного усилителя тормозов ВУТ. Как выяснил OBOZREVATEL, это не первая масштабная проблема с автомобилями ВАЗ. С похожими недоработками под отзыв попадали Lada Largus в мае 2019 и Лада Гранта в октябре 2019.

У Лада Веста проблемы с тормозной системой lada.ru

Всего под новый отзыв для гарантийного ремонта попали 10 655 машин, произведенных с 6.09.2019 по 4.02.2020. Производитель сообщил о неполадках в конструкции дилерам Лада, те в свою очередь уведомят покупателей. Автомобили заберут для устранения недочетов.

Боле 10 тысяч автомобилей Лада попали под отзыв

Интересно, что проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов может привести к поломке двигателя из-за выхода из строя свечей зажигания. Поэтому потенциально недоработка в конструкции тормозной системы может обернуться серьезными последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ отказался от специального тестового полигона для проверки качества новых автомобилей Лада. Вместо этого произведенные машины будут испытывать лежачими полицейскими и брусчаткой.

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