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3 марта • обновлено в 18:34
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Проблемные тормоза в автомобилях Лада обнаружили в третий раз за год

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АвтоВАЗ столкнулся с очередной проблемой в конструкции своих автомобилей Лада. Под отзывную кампанию попали модели Лада Веста, универсал Лада Ларгус и кроссовер Lada XRAY.

Необходимость ремонта автомобилей связана с проблемой обратного клапана вакуумного усилителя тормозов ВУТ. Как выяснил OBOZREVATEL, это не первая масштабная проблема с автомобилями ВАЗ. С похожими недоработками под отзыв попадали Lada Largus в мае 2019 и Лада Гранта в октябре 2019.

У Лада Веста проблемы с тормозной системой

У Лада Веста проблемы с тормозной системой

lada.ru

Всего под новый отзыв для гарантийного ремонта попали 10 655 машин, произведенных с 6.09.2019 по 4.02.2020. Производитель сообщил о неполадках в конструкции дилерам Лада, те в свою очередь уведомят покупателей. Автомобили заберут для устранения недочетов.

Боле 10 тысяч автомобилей Лада попали под отзыв

Боле 10 тысяч автомобилей Лада попали под отзыв

Интересно, что проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов может привести к поломке двигателя из-за выхода из строя свечей зажигания. Поэтому потенциально недоработка в конструкции тормозной системы может обернуться серьезными последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ отказался от специального тестового полигона для проверки качества новых автомобилей Лада. Вместо этого произведенные машины будут испытывать лежачими полицейскими и брусчаткой.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости бюджетный автомобиль Лада ВАЗ авто
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васильевич василий
васильевич василий
Из за вакуумного усилителя сломаются свечи зажигания . Хо Х лам - лапшу на уши
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